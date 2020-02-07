РИАМО - 7 фев. Во втором сезоне сериала «Ведьмак» может появиться знакомый по играм легендарный монстр – леший, сообщает Газета.ru.

«Леший лишь упоминался в книгах и полноценно появлялся в играх по книгам Анджея Сапковского. Вероятно, он будет нести серьезную угрозу жизни персонажей сериала», – отмечается в материале.

Леший – это высокое двуногое существо с уродливой головой, живущее в густых лесах и обладающее громадной силой.

Премьера второго сезона «Ведьмака» от Netflix состоится в 2021 году.