РИАМО - 8 фев. В субботу в «Москвариуме» на ВДНХ стартует серия открытых тренировок косаток. она продлится по 9 марта.

Зрители смогут заглянуть в закулисье «Москвариума» и побывать на тренировках косаток, ранее недоступных массовой аудитории. Косатки исполнят тренировочные элементы – проплывы и прыжки, характерные для естественных условий обитания, а также выйдут на специальные «выплывы», где можно будет рассмотреть их вблизи.

Одна из главных особенностей открытой тренировки заключается в том, что все происходящее – не постановочное шоу.

Тренеры взаимодействуют с косатками в реальном времени, комментируют для зрителей свои действия и рассказывают интересные факты о главных звездах «Москвариума» - косатках Нарнии, Норде и Нае.