РИАМО - 7 фев. Муниципальную управляющую организацию из Звенигорода обязали заплатить подрядчику задолженность за работы по контракту на уборку придомовой территории, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

По условиям договора ООО «НННП» с муниципальной управляющей организацией города Звенигород полное погашение стоимости контракта должно было произойти до 9 января. Однако фактически на счет фирмы было переведено только 60% от суммы контракта.

«В результате рассмотрения жалобы подрядчика установлено, что услуги оказаны, о чем свидетельствуют подписанные муниципальной управляющей организацией акты о выполнении работ. УК действительно осуществила частичную оплату по контракту. Оставшуюся сумму в размере 381 тысячи 160 рублей управляющая организация обязана перевести на счет исполнителя до 21 февраля», – говорится в сообщении.

Как отметил бизнес-омбудсмен Владимир Головнев, в таких случаях в Главное контрольное управление Московской области сразу направляется запрос о проведении проверки на предмет бездействия должностных лиц.

«В данном случае подрядчик, оказывающий услуги муниципальному предприятию, осуществляющему деятельность по управлению многоквартирными домами, добросовестно исполнил свои обязательства. При этом замечаний к качеству и количеству оказанных услуг у заказчика не имелось. Однако деньги за исполненную работу, на момент поступления ко мне обращения, поступили только частично», – сказал Головнев.

В 2019 году порядка 16% обращений касались нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок. Всего за прошедший год поступило 1939 обращений предпринимателей. Эффективность рассмотрения жалоб по данной тематике составила около 80%.