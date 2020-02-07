РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 фев. Свыше 1,9 тысячи детей появились на свет в Красногорском роддоме в 2019 году, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в пятницу выступила во Дворце культуры «Подмосковье» с ежегодным обращением к депутатам и жителям округа. Она подвела основные итоги деятельности администрации в 2019 году и рассказала о планах на ближайшие годы. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, депутаты Госдумы РФ, Мособлдумы, общественники.

«В 2019 году в Красногорске родилось 1915 младенцев – здоровых, красивых. Подавляющее большинство из них – жители Красногорска», - сообщила Хаймурзина.

Она отметила, что во втором полугодии 2019 года рождаемость в округе увеличилась на 23% по сравнению с первым.

«В нынешнем году уже заложены средства – 250 миллионов рублей - на полный ремонт родильного дома», - добавила Хаймурзина.