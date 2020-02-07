РИАМО - 7 фев. Открытие V Международного фестиваля науки состоится 10 февраля в Московском государственном областном университете, в нем примут участие известные ученые ведущих вузов и НИИ России, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в фестивале поучаствуют также ученые Московской области и представители зарубежных стран. Вход на фестиваль будет свободным для всех желающих.

«Проведение фестиваля на базе Московского государственного областного университета для нас уже добрая традиция, которая вносит неоценимый вклад в сотрудничество с отечественными и международными исследователями и организациями. Это хороший шанс продемонстрировать потенциал ученых нашего университета», - отметила Каклюгина.

Она добавила, что проведение фестиваля будет осуществляться в рамках национального проекта «Наука» и направлен на привлечение талантливой молодежи и развитие лидерства региона в разработке и внедрении научных инноваций мирового уровня.

По итогам реализации национального проекта «Наука» Россия должна стать привлекательным местом для работы ведущих ученых и молодых исследователей, как отечественных, так и зарубежных.