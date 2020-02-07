РИАМО - 7 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает две пары билетов на выступление артистов в жанре Stand Up на «Папа-фесте», шоу пройдет 22 февраля.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на группы «ВКонтакте» «РИАМО в Москве» и «Культурный центр «Вдохновение», а также сделать репост конкурсного сообщения.

Победителей редакция выберет случайным образом 17 февраля. Результаты будут размещены в комментариях под конкурсным постом.

Профиль участников конкурса должен быть открыт. Также редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более пяти конкурсных репостов за последние 30 дней.

Выступление артистов в жанре Stand Up состоится 22 февраля в 18:00 в рамках фестиваля «Папа-фест» в культурном центре «Вдохновение» по адресу: Литовский бульвар, дом 7.

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