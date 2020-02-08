РИАМО – 7 фев. В России все большую популярность набирает здоровый образ жизни - наши соотечественники выбирают правильное питание, отказываются от вредных привычек и занимаются спортом. На фоне таких тенденций растет число спортивных секций, залов и академий. Буквально каждую неделю открываются новые спортклубы, которые обещают своим гостям лучшее оборудование за небольшие деньги.

Но далеко не всегда эти обещания выполняются, и очень редко в таких залах можно встретить действительно профессиональную команду тренеров. В итоге зачастую люди уходят оттуда в клубы с репутацией и историей, которые основывались не для быстрого заработка. Одним из таких заведений стала «Академия бокса» — спорткомплекс премиум-класса, открытый в 2011 году при содействии бизнесмена Тимофея Кургина.

«У нас была цель — создать в Москве боксерский клуб топ-уровня, в котором могли бы тренироваться люди различного статуса и достатка. Чтобы это было место и для тех, кто готовится к профессиональным боям, и для тех, кто впервые надел боксерские перчатки и капу. А также чтобы это было место, где будут проходить боксерские турниры, мастер-классы и различные корпоративные мероприятия. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что все эти цели реализованы на 100%», — сказал Кургин.

Самый известный зал «Академии бокса» находится в столичных «Лужниках». Руководит им Олег Жадобин, друг и бизнес-партнер Тимофея Кургина. Площадь клуба — около 800 метров, он оснащен уникальным оборудованием для комфортных и эффективных тренировок. Зал ориентирован на тех, кто хочет заниматься боксом или просто улучшить свою физическую форму тренировками с элементами боксерских упражнений. В клубе действуют около 30 спортивных программ, среди которых кикбоксинг, тайский бокс, боевой фитнес и другие. А работают там известные российские и зарубежные боксеры: Александр Филичкин, Илья Рольгейзер, Александр Апанасенок и другие.

В 2018 году Тимофей Кургин утвердил программу открытия клубов в регионах по франшизе. Так, в Новосибирске успешно работает «Академия бокса Сибирь», в разработке этого проекта приняли участие известные российские тренеры и спортсмены.

Еще один спортивный клуб Кургина, получивший международную известность, — Boxing Academy TMT. Зал был открыт в 2017 году в поселке Жуковка на Рублево-Успенском шоссе в рамках проекта ТМТ Russia при личном участии Тимофея Кургина и боксера Флойда Мейвезера. Одной из важных особенностей клуба стала льготная система оплаты для молодых перспективных боксеров.

Флойд не только приехал на открытие зала и провел там мастер-класс для молодых боксеров, но и принял участие в разработке тренировочных программ.

«Здорово, что в России теперь есть такой зал. Знаю, что в вашей стране множество талантливых боксеров, и надеюсь, что наш совместный с Тимофеем Кургиным проект Boxing Academy TMT поможет им быстрее прогрессировать и выйти в итоге на мировой уровень», — сказал Мейвезер.