РИАМО - 7 фев. На территории Москвы до 21 часа пятницы ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, автолюбителям порекомендовали быть внимательными на дороге, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Сильный ветер будет в столице весь день примерно до 21 часа. Ожидается также гололедица и метель, что может привести к большому числу ДТП на улицах города.

«Сегодня, как никогда, нужны внимание, аккуратность, дистанция и адекватная скорость», - говорится в сообщении.

Сила ветра в 12-17 метров в секунду способна раскачивать стволы деревьев и рекламные щиты, поэтому ЦОДД посоветовал водителям быть аккуратными и соблюдать дистанцию.