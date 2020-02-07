РИАМО - 7 фев. Возгорание произошло в квартире дома на улице Южнобутовской в столице, из огня пожарные спасли двух человек, сообщается в Twitter-аккаунте московского главка МЧС России.

«Южнобутовская улица, дом 80. Ликвидировано возгорание на площади 10 квадратных метров личных вещей и мебели в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома», – говорится в сообщении.

Из огня пожарные спасли двух человек, детей среди них нет. Спасенных сразу передали для осмотра медикам.