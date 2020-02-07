РИАМО - 7 фев. В Подмосковье ввели в эксплуатацию порядка 180 километров новых линий освещения вдоль региональных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее в Подмосковье подключили порядка 30% участков от общего объема построенных линий.

«В 26 муниципальных образованиях Подмосковья подключили 180 километров линий освещения на 70 дорогах регионального значения, подключить все новые линии освещения в полном объеме планируется до конца первого квартала», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, новые линии освещения улучшат видимость на потенциально опасных участках дорог, подъездах к крупным населенным пунктам и повысят безопасность движения в среднем до 50%.

Новые линии освещения подключили в Волоколамском, Дмитровском, Ленинском, Наро-Фоминском, Талдомском округах, а также в Серпухове, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Луховицах, Истре, Зарайске, Шатуре и Егорьевске.

Строительство наружного освещения реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году на региональной сети построено порядка 320 километров наружного освещения.