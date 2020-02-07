РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 фев. Немногим менее 41 тысячи человек прошли диспансеризацию в подмосковном Красногорске в 2019 году, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в пятницу выступила во Дворце культуры «Подмосковье» с ежегодным обращением к депутатам и жителям округа. Она подвела основные итоги деятельности администрации в 2019 году и рассказала о планах на ближайшие годы. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, депутаты Госдумы РФ, Мособлдумы, общественники.

«Мы в 2019 году перевыполнили план по диспансеризации. Здоровье – это очень важно. Диспансеризацию прошли 40775 человек», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что врачебные бригады и первой, и второй городских больниц в рамках диспансеризации проводят выездные приемы населения в отдаленных населенных пунктах.