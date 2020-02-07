РИАМО - 7 фев. Поезда на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за незапланированной остановки локомотив, движение вводится в график, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы МЖД.

«МЖД и компания-перевозчик АО «ЦППК» принимают все необходимые меры, чтобы ввести в график пригородные поезда Курского, Рижского направлений и МЦД-2 «Курско-Рижский», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что движение было затруднено на станции Москва-Товарная из-за незапланированной остановки локомотива.

«Его убрали вспомогательным локомотивом. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», - заявил собеседник агентства.

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