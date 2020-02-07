РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 фев. В реконструкцию детского сада №35 подмосковной Балашихи в 2019 году вложили около 28 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым проверил выполненные работы по капитальному ремонту детского сада №35 на улице Керамической в микрорайоне Железнодорожный. В ходе выездного совещания Брынцалов и Юров осмотрели проделанные работы по фасаду, посетили группы, пообщались с руководством и воспитанниками учреждения.

«Мы посмотрели оба здания (детского сада – ред.): и новое, и старое основное здание, которое в прошлом году полностью реконструировали. Увеличена мощность этого учреждения. Сегодня его посещают более 400 детей. Есть ясельная группа и группа кратковременного пребывания детей», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что на работы по капитальному ремонту было выделено около 28 миллионов рублей.

В 2019 году в основном здании отремонтировали 4 группы, произвели замену сантехники, инженерных коммуникаций, стеклопакетов, обновили полы, перекрытия, фасад и крышу. Частично заменили мебель и оборудование в группах.

Основное здание детсада построено в 1956 году. Пристройка с бассейном – в 2013 году. Всего в двух корпусах 13 групп, из них две группы ясельного возраста и одна группа кратковременного пребывания.