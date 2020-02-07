РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 фев. Почти 1,5 тысячи дольщиков 27 домов-долгостроев в Красногорске получили ключи от своих квартир в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокурга.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в пятницу выступила перед жителями и депутатами совета депутатов округа с отчетом о работе за 2019 год. В частности, она сообщила, что на 1 января 2019 года в округе насчитывалось 39 многоквартирных домов с нарушением сроков строительства.

«При поддержке правительства области и министерства жилищной политики было завершено строительство 27 домов. Это значит, что 1492 человека получили долгожданные ключи от своих квартир», - сказала Хаймурзина.

В частности решена проблема дольщиков ЖК «Пятницкие кварталы» и «Малина», а также жилого дома в поселке Архангельское.