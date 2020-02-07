РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Глава Люберец Владимир Ружицкий отметил удобство решения вопросов предпринимателей через центр поддержки бизнеса в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Накануне в помещении Союза промышленников и предпринимателей Ружицкий провел рабочую встречу с бизнесменами городского округа. На ней обсудили вопросы создания новых рабочих мест, привлечения инвесторов, поддержку бизнеса.

«Многие проблемы и вопросы в бизнесе решаются гораздо быстрее благодаря современным цифровым технологиям. Так, с 1 февраля в Подмосковье начал работать Центр защиты и поддержки бизнеса с единым номером 0150. Также в 12 муниципалитетах созданы центры оказания услуг и поддержки предпринимателей «Мой бизнес», один из них - в Люберцах. Созданные структуры значительно упрощают предпринимателям прохождение многих процедур, позволяют получить согласования в электронной форме», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что минимизация барьеров для предпринимателей, всесторонняя поддержка на каждом этапе, цифровизация услуг создают благоприятные условия для ведения бизнеса как в регионе, так и в городском округе.

«В 2019 году в округе зарегистрировано более 3,6 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, создано 1781 новое рабочее место», - заключил Ружицкий.