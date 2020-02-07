РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила благодарственные письма администрации горокруга «За проявленное мужество и отвагу при спасении ребенка на воде» Александру Буданову и Виталию Лашуку – строителям, которые в конце января спасли провалившегося под лед на Москве-реке мальчика, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Хаймурзина в пятницу выступила во Дворце культуры «Подмосковье» с ежегодным обращением к депутатам и жителям округа. Она обозначила основные итоги деятельности администрации в 2019 году и рассказала о планах на ближайшие годы. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, депутаты Госдумы РФ, Мособлдумы, общественники.

«На Москве-реке 26 января ребенок провалился под лед. К счастью, рядом оказались сотрудники компании «ЕКС» Александр Буданов и Виталий Лашук. Они вытащили мальчика, отогрели и отвели домой, к родителям», – сказала Хаймурзина.

Она поблагодарила мужчин за мужество и неравнодушие.