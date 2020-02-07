РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска в минувшем году не получил ни одной рекламации от заказчиков в гарантийный период эксплуатации на поставленное им стрелковое оружие, боеприпасы, боевую экипировку, сообщается на сайте предприятия.

В течение 2019 года ЦНИИТОЧМАШ полностью выполнил государственные контракты и поставил заказчикам более 18 тысяч комплектов боевой экипировки «Ратник» в шести вариантах: базовый, командира, снайпера, пулеметчика, стрелка, экипажа бронированной машины, а также около двух миллионов боеприпасов различного типа и видов и стрелковое оружие.

«По итогам 2019 года предприятие не получило ни одной рекламации от заказчиков в гарантийный период эксплуатации на поставленное им стрелковое оружие, боеприпасы, боевую экипировку», – говорится в сообщении.

Комплект боевой экипировки «Ратник» предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения – от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое – не менее трех суток.

Работа над боевой экипировкой второго поколения «Ратник», в которой участвовало почти 80 предприятий (головное – ЦНИИТОЧМАШ), продолжалась около четырех лет. В 2014 году «Ратник», включающий в себя новейшие высокотехнологичные разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток, был принят на вооружение.