РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 фев. Свыше 130 тысяч посетителей принял Ледовый дворец имени Владимира Петрова в подмосковном Красногорске с момента его открытия летом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Новый ледовый комплекс имени легендарного советского хоккеиста Владимира Петрова в Красногорске торжественно открыли 30 июня (2019 года – ред.). С момента открытия его посетили более 130 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Крытый ледовый комплекс площадью 12,6 тысячи квадратных метров включает в себя основную и тренировочную ледовые площадки для тренировок спортивных команд и массового катания, зал для игровых видов спорта, зал индивидуальной силовой подготовки.

«Поручение построить Ледовый дворец в Красногорске дал президент Российской Федерации Владимир Путин в 2016 году. Участие в разработке концепции и проектировке комплекса принимал сам Владимир Петров. Впоследствии было принято решение назвать его именем новую арену», – заключается в материале.