РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 фев. В подмосковном Красногорске в 2019 году появилось 47 тысяч новых жителей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В пятницу глава горокруга Эльмира Хаймурзина в соответствии с уставом муниципалитета отчиталась перед населением и депутатами о результатах деятельности в 2019 году и планах на 2020 год. В мероприятии приняли участие зампред правительства Московской области Евгений Хромушин, депутаты Госдумы РФ, Мособлдумы, совета депутатов горокруга, представители общественных организаций, молодежных и трудовых коллективов Красногорска.

«По данным предварительной переписи, численность постоянного населения горокруга Красногорск в 2019 году увеличилась на 47 тысяч человек и составляет более 300 тысяч жителей. Это накладывает определенные обязательства, прежде всего, в социальной сфере», – говорится в сообщении.

Более 60% бюджетных средств, это почти 9,5 миллиарда рублей, в округе – расходы социального характера. Это поддержка детей-сирот, многодетных семей и граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

«В частности, в 2019 году выдано 15 сертификатов молодым семьям на приобретение жилья на общую сумму более 18,5 миллиона рублей, 49 медработников получают компенсацию за найм жилья. Жилые помещения предоставлены педагогам, врачам, полицейским и детям-сиротам», – добавляется в материале.

Кроме того, более 13 миллионов рублей составили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставили единовременную материальную помощь на общую сумму 14,9 миллиона рублей.

«В соответствии с поручением губернатора в 2020 году дополнительные выплаты на детей 3-7 лет в Красногорске получат более 20 тысяч семей», – отмечается в сообщении.