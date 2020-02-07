РИАМО – 7 фев. Отдельные подразделения для борьбы с киберпреступлениями создали в министерстве внутренних дел России, сообщает Газета.ru.

«В следственном департаменте МВД России и территориальных органах предварительного следствия созданы специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», – говорится в сообщении.

В 2019 году на территории России произошло порядка 300 тысяч киберпреступлений, что на 70% больше по сравнению с предыдущими показателями.