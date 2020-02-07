РИАМО - 7 фев. Сотрудники полиции задержали 65-летнего жителя поселка Пески Коломенского городского округа, который хранил в своем доме огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

При обыске у мужчины изъяли два пистолета, две винтовки, ружье, свыше 400 патронов различного калибра, 150 пуль, прибор для бесшумной стрельбы и сыпучее вещество серого цвета.

«По заключению экспертизы два пистолета признаны пригодными для производства выстрела, а 11 патронов относятся к категории боеприпасов и пригодны для стрельбы. Остальные изъятые оружие и боеприпасы направлены для производства экспертизы», – сообщила начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).