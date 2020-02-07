РИАМО - 7 фев. Российские полицейские расследовали в прошлом году свыше 1,1 миллиона уголовных дел, из которых более 290 тысяч было направлено в суд, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Возросла эффективность расследования резонансных уголовных дел, находящихся в производстве Следственного департамента МВД России», - говорится в сообщении.

Среди расследованных были уголовные дела по обвинению семерых руководителей и сотрудников коммерческого банка «Транспортный» в присвоении денежных средств, руководителей КБ «Межтрастбанк», которые похитили более 2,5 миллиардов рублей.

Правоохранители пресекли деятельность преступного наркосообщества, действовавшего на территории нескольких субъектов России, в ходе чего было ликвидировано шесть нарколабораторий, изъято из незаконного оборота 132 килограмма наркотиков.

Также продолжается работа по декриминализации банковского сектора экономики. В суд направлено 35 уголовных дел, в том числе о хищениях в ООО «Банк Фининвест», АКБ «Евромет», «Холдингкредит», «Соцэкономбанк».

За год выросло число пресеченных фактов организованной преступной деятельности, много оконченных уголовных дел о преступлениях экономической направленности.

Особое внимание было уделено расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации.

Почти 300 тысяч уголовно наказуемых деяний этой категории зарегистрировано в 2019 году. Число преступлений, расследованных следователями МВД России, возросло на 62% и превысило 45,5 тысяч.

Заместитель министра внутренних дел РФ - начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Александр Романов отметил, что, несмотря на прогресс в расследовании преступлений, в этом году важно направить максимальные усилия на разрешение имеющихся проблем и устранение недостатков в организации предварительного следствия системы МВД России.