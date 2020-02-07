РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 фев. Детский сад на 240 мест планируют открыть в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска до конца февраля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в микрорайоне Павшинская пойма из частной собственности выкуплен детский сад. Об этом в ходе традиционного отчета перед жителями и депутатами сообщила в пятницу глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Этот детский сад был не полностью заполнен, но в результате этого решения мы получаем дополнительно 240 мест, и в этот замечательный садик смогут ходить маленькие жители Павшинской поймы. Строительство детских садов и школ – это одна из наших первоочередных задач. И мы работаем над этим ежедневно, я даю поручение строительному блоку держать этот вопрос на контроле», – заявила ЭХаймурзина.

Глава Красногорска добавила, что открытие ДОУ АНО «Сад-град» запланировано уже в феврале.