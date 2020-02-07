РИАМО - 7 фев. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней женщины, которая посадила девятилетнего сына за руль каршеринговой машины, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Женщину обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», – сказала Иванова.

По данным следствия, вечером 25 января лишенная водительских прав женщина на проезжей части улицы Островитянова посадила своего сына за руль машины каршеринга марки Volkswagen. Ребенок сидел у мамы на коленях и управлял автомобилем.

Обвиняемая вину признала в полном объеме. Также женщина раскаялась в своем поступке.