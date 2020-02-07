РИАМО - 7 фев. Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, сообщает Газета.ru.

«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», – говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении министерства по делам Северного Кавказа 21 января.

Как уточняется на сайте министерства экономического развития РФ, в качестве заместителя министра Чеботарев будет курировать государственную политику Северного Кавказа.

Также Чеботарев в 2004-2018 годах работал на различных должностях в администрации президента страны, а с мая 2018 года по февраль 2020 года занимал должность министра РФ по делам Северного Кавказа.