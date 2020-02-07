РИАМО - 7 фев. Питомцам этнопарка «Кочевник» в подмосковном Сергиево-Посадском округе привезли угощение в виде новогодних елей, которые жители сдали на утилизацию, говорится в сообщении пресс-службы регоператора «РТ-Инвест».
Жители Подмосковья могут сдать хвойные деревья в рамках областной акции «Подари своей елке вторую жизнь». Сданные в Сергиево-Посадском кластере натуральные ели, сосны и пихты регоператор привез питомцам этнопарка «Кочевник». Для верблюдов, альпак, лам, коз и овец эти деревья являются настоящим деликатесом.
«Регоператор доставил обитателям парка целый бункеровоз колючего лакомства – около 30 отслуживших свое новогодних деревьев. По оценкам специалистов этнопарка, этого количества хватит, чтобы каждый питомец зоофермы пополнил запас микроэлементов», - говорится в сообщении.
Принимать новогодние деревья на утилизацию будут до 15 февраля включительно. С начала акции регоператор уже отправил на перерабатывающие предприятия 37 бункеров - это около 300 кубометров древесины.
Всего вместе с областным МинЖКХ регоператор организовал 26 брендированных пунктов, где праздничные деревья можно сдать на вторичную переработку. Та древесина, которая не понравится животным этнопарка, отправится на компост и почвогрунт для посадки новых елей в рамках ежегодных областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».
Адреса пунктов приема елей:
|
1.
|
Химки
|
ул. Машинцева, д. 9
|
2.
|
Химки
|
пр. Мира, вблизи СК «Родина»
|
3.
|
Химки
|
мкр Сходня-Фирсановка, ул. Новая, д. 1
|
4.
|
Королев
|
мкр Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 12
|
5.
|
Королев
|
пр-т Королева, д. 10
|
6.
|
Пушкинский округ
|
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а (со стороны ул. В. Слобода)
|
7.
|
Пушкинский округ
|
Софрино, ул. Угольный проезд
|
8.
|
Пушкинский округ
|
Софрино, ул. Городовикова, д. 40
|
9.
|
Пушкинский округ
|
п. Правдинский, ул. Матросова, д. 26
|
10.
|
Пушкинский округ
|
Черкизово, ул. Станционная, д. 35/1
|
11.
|
Сергиево-Посадский округ
|
Новоугличское ш., в районе д. 79
|
12.
|
Сергиево-Посадский округ
|
ул. Школьная, в районе д. 2/19
|
13.
|
Сергиево-Посадский округ
|
ул. Центральная, в районе д. 58
|
14.
|
Мытищи
|
ул. Колпакова (вход в центральный парк отдыха)
|
15.
|
Мытищи
|
база Леспаркхоза (Проектируемый проезд, 45/29)
|
16.
|
Лобня
|
ул. Краснополянская, д. 2
|
17.
|
Лобня
|
ул. Спортивная, д. 1
|
18.
|
Лобня
|
ул. Ленина, д. 65
|
19.
|
Талдомский округ
|
мкр Юбилейный, д. 6
|
20.
|
Дубна
|
ул. Ленинградская, д. 27
|
21.
|
Дубна
|
ул. Тверская, д 28а
|
22.
|
Дмитровский округ
|
г. Дмитров, мкр Махалина, д. 25
|
23.
|
Дмитровский округ
|
п. Некрасовский, ул. Ушакова, д. 27
|
24.
|
Дмитровский округ
|
п. Ново-Синьково, д. 55
|
25.
|
Ивантеевка
|
г. о. Ивантеевка, Советский пр-т, д. 15
|
26.
|
Ивантеевка
|
г. о. Ивантеевка, ул. Победы, д. 9
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