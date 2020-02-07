РИАМО - 7 фев. Питомцам этнопарка «Кочевник» в подмосковном Сергиево-Посадском округе привезли угощение в виде новогодних елей, которые жители сдали на утилизацию, говорится в сообщении пресс-службы регоператора «РТ-Инвест».

Жители Подмосковья могут сдать хвойные деревья в рамках областной акции «Подари своей елке вторую жизнь». Сданные в Сергиево-Посадском кластере натуральные ели, сосны и пихты регоператор привез питомцам этнопарка «Кочевник». Для верблюдов, альпак, лам, коз и овец эти деревья являются настоящим деликатесом.

«Регоператор доставил обитателям парка целый бункеровоз колючего лакомства – около 30 отслуживших свое новогодних деревьев. По оценкам специалистов этнопарка, этого количества хватит, чтобы каждый питомец зоофермы пополнил запас микроэлементов», - говорится в сообщении.

пресс-служба регоператора «РТ-Инвест»

Принимать новогодние деревья на утилизацию будут до 15 февраля включительно. С начала акции регоператор уже отправил на перерабатывающие предприятия 37 бункеров - это около 300 кубометров древесины.

Всего вместе с областным МинЖКХ регоператор организовал 26 брендированных пунктов, где праздничные деревья можно сдать на вторичную переработку. Та древесина, которая не понравится животным этнопарка, отправится на компост и почвогрунт для посадки новых елей в рамках ежегодных областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».

Адреса пунктов приема елей: