РИАМО - 7 фев. Китайские ученые считают вероятным промежуточным хозяином нового коронавируса 2019-nCoV редкое животное – панголина, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун изучили свыше тысячи образцов метагенома и выяснили, что коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%.

«Ученые изолировали штамм вируса животного и узнали, что последовательность его генома на 99% совпадает с тем, который заражает человека. При этом панголины могут быть не единственными потенциальными промежуточными хозяевами вируса», – говорится в сообщении.

Панголины – плацентарные млекопитающие, тело которых покрыто крупной чешуей. Они обитают в Африке и Юго-Восточной Азии. Их наиболее близкие родственники – броненосцы и муравьеды. Численность панголинов в мире сокращается, так как эти звери часто становятся жертвами браконьеров. Части тела данных животных используются в китайской медицине, а мясо употребляется в пищу.

В китайском городе Ухань в декабре 2019 года произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия быстро распространилась по всей стране, а затем начали отмечать случаи заболевания и в других государствах мира. На данный момент число заболевших составляет свыше 31 тысячи человек, умерли более 600 человек. Свыше 1,6 тысячи пациентов выздоровели.