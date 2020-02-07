РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 7 фев. В Котельниках определили победителей муниципального этапа комплексной спартакиады среди команд школьных спортивных клубов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Накануне в спорткомплексе «Котельники» прошел муниципальный этап комплексной спартакиады среди команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций в Московской области в 2019-2020 учебном году.

«Среди девочек победителями стали ученицы школы №2. Среди юношей победила команда школы №2», – говорится в сообщении.

В данном этапе участие приняли участие 62 учащихся из школ города.

«Желаем удачи команде школы №2 на зональном этапе соревнований», – заключается в материале.