РИАМО - 7 фев. На улицах и магистралях столицы вечером в пятницу зафиксировали плотное движение транспорта, заторы оцениваются в семь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы наблюдаются на внутренней и внешней сторонах МКАД. Плотный транспортный поток наблюдается и на Третьем транспортном кольце города, а Садовое кольцо практически полностью стоит.

В центре мегаполиса заторы наблюдаются на Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, Яузы, Обводного канала и на других улицах.

На выезд из города стоят шоссе Энтузиастов, Ленинский проспект, Щелковское шоссе, Профсоюзная улица, проспект Маршала Жукова, Волоколамское шоссе, проспект Вернадского, Люблинская улица, Новорязанское шоссе и другие.

К 20 часам на улицах Москвы ожидается загруженность дорог в четыре балла, а к 21 часу - три балла.