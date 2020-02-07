РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 фев. Строительство двух поликлиник и амбулатории закончили в подмосковном Красногорске в 2019 году, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в пятницу выступила во Дворце культуры «Подмосковье» с ежегодным обращением к депутатам и жителям округа. Она подвела основные итоги деятельности администрации в 2019 году и рассказала о планах на ближайшие годы. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, депутаты Госдумы РФ, Мособлдумы, общественники.

«В 2019 году закончено строительство трех новых поликлиник: на 413 посещений в смену в микрорайоне Изумрудные холмы, на 600 посещений в микрорайоне Путилково и Марьинской амбулатории на 150 посещений в ЖК «Отрада», - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что при содействии правительства и Минздрава региона заведения будут оборудованы и пройдут лицензирование.

«Поликлиники – летом, а амбулаторию в Отрадном весной откроем для наших жителей», – отметила Хаймурзина.