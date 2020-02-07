РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 фев. Водителей автобусов в подмосковном Королеве будут увольнять за грубость и нарушения правил дорожного движения, сообщил первый заместитель главы города Юрий Копцик.

В пятницу Копцик провел встречу с представителями компаний-перевозчиков «Домтрансавто» и «Редтранс». Ранее в адрес компаний направлялись все поступившие жалобы жителей и официальные требования провести работу по устранению нарушений. В соцсетях жители города часто жалуются на работу транспортных компаний.

«Было еще раз проверено наличие в каждом автобусе валидаторов и терминалов для приема транспортных и банковских карт, включая запасную аппаратуру. Автобусы с неработающими аппаратами на маршруты не выходят. Что касается жалоб на грубость и нарушение правил водителями, то по требованию администрации здесь у перевозчика жесткая позиция: в случае выявления нарушений – увольнение», – написал Копцик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На встрече перевозчики сообщили, что было приобретено 10 автобусов большей вместимости на 53 места на маршруты №№392 и 499. Сейчас автобусы проходят регистрацию и скоро начнут работать.

О нарушениях в автобусах и маршрутных такси можно сообщать на горячую линию: 8(925)543-00-50.

«Через две недели перевозчики еще раз отчитаются о работе на оперативном совещании, а мы в это время еще раз посмотрим динамику обращений жителей», – заключил Копцик.