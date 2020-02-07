РИАМО - 7 фев. Два автомобиля столкнулись в Магистральном переулке в Хорошевском районе столицы, одна машина выехала на тротуар в результате аварии, передает корреспондент РИАМО.

В результате дорожной аварии передняя часть одной машины сильна разбита, она перегородила одну полосу для движения транспорта в сторону 5-й Магистральной улицы.

Вторая машина выехала с проезжей части через пешеходный тротуар. Пока на месте ДТП сотрудников ГИБДД и медиков не наблюдается.