РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 фев. В подмосковных Котельниках проведут проверку знаний о действиях при эвакуации среди сотрудников и охраны муниципальных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В пятницу с заместителями руководителей по безопасности муниципальный учреждений провели совещание по вопросам эвакуации сотрудников и учащихся с подведомственных объектов и по вопросу о паспортизации объектов просвещения.

«Было решено продолжить работу по паспортизации объектов просвещения и о ходе паспортизации докладывать в отдел по безопасности администрации городского округа Котельники. Также было решено проверить знания сотрудников учреждений и охраны о действиях при эвакуации», - говорится в сообщении.