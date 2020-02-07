РИАМО – 7 фев. СК России обвинил замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова, которому вменяется хищение 6,7 миллиарда рублей, в давлении на одного из подчиненных, который является свидетелем по делу, сообщает в РИА Новости.

Арсланова обвиняют в хищении около 6,7 миллиарда рублей. Обвиняемый свою вину не признал.

«Арсланов через доверенных лиц побуждал (генерал-майора Александра – ред.) Оглоблина не давать показания, изобличающие его, он угрожал физическим воздействием», — сказал следователь во время рассмотрения ходатайства об аресте.

Оглоблин служит под началом Арсланова. Ранее СК попросил арестовать Арсланова.

Дело, по которому проходит Арсланов, было возбуждено еще в августе 2013 года. Его обвинили в хищении денежных средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники. О претензиях правоохранителей к высокопоставленному офицеру стало известно осенью 2019 года.