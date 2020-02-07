РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 фев. Бизнес-завтрак «Тенденции современного маркетинга» состоится 13 февраля в Домодедове, сообщается на официальной странице Торгово-промышленной палаты городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«13 февраля в 9:00 приглашаем на бизнес-завтрак «Тенденции современного маркетинга», - говорится в сообщении.

На бизнес-завтраке обсудят способы привлечения внимания потребителя. Успешными кейсами поделятся руководитель отдела маркетинга ТРК «Торговый Квартал» Анастасия Зырянова и генеральный директор стоматологии «Домодент» Иван Емельянов. В качестве спикеров выступят руководитель проекта маркетинговых коммуникаций Торгово-промышленной палаты Домодедова Юлия Шпакова, директор по продажам рекламного агентства «Пингвин» Юлия Евсеева и интернет-маркетолог Татьяна Алексеева.

Вход свободный по обязательной предварительной регистрации. Регистрация возможна по ссылке или по телефону: 8(916)950-02-88.

Мероприятие пройдет в ресторане «Прожарка»: Каширское шоссе, дом №34.