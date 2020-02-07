РИАМО - 7 фев. Российская телеведущая, певица и популярный видеоблогер на YouTube и в Instagram Ида Галич родила первого ребенка, сообщает Газета.ru.

О том, что 29-летняя телеведущая стала мамой рассказал ее отец Василий Галич в своем Instagram-аккаунте, выложив открытку с поздравлениями о рождении внука.

«Отец ребенка – блогер Алан Басиев. О беременности телезвезды стало известно в августе 2019 года», – говорится в материале.

Родители решили назвать сына Леоном. Вес мальчика составил 3880 граммов, а рост – 52 сантиметра.