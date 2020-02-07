РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Новое медицинское оборудование российского и иностранного производства ввели в эксплуатацию в поликлинике №1 на Проспекте Ленина в подмосковной Балашихе после проведенного там капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В пятницу глава Балашихи Сергей Юров и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в ходе выездного совещания пообщались с руководством учреждения и персоналом, а также осмотрели обновленные помещения.

«В 2017 году здесь был запущен первый этап по капитальному ремонту, и в 2019 году его удалось полностью завершить. Самое главное, что в поликлинике созданы те условия, которые необходимы пациентам для их комфорта и удобства. Появилась электронная запись, что помогло увеличить пропускную способность и сократить очереди. Начала работу аптека, где можно приобрести выписанные врачом препараты», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что поликлиника полностью укомплектована всеми специалистами, внедрены все необходимые стандарты. Кроме того, введено в эксплуатацию новое медицинское оборудование российского и иностранного производства.

По словам Юрова, в ходе капитального ремонта переоборудовали помещения, отремонтировали кабинеты и оптимизировали работу дневного стационара, что позволило распределить поток пациентов и проводить лечение, которое не требует длительного нахождения в поликлинике.

«На базе этого учреждения осуществляет прием врач-онколог, и в дальнейших планах перераспределить еще терапевтические участки, чтобы освободить помещения в поликлинике №3», - пояснил Юров.

После завершения ремонта в поликлинике организована работа ординаторской, процедурной, кабинета старшей медсестры, девяти палат и трех санитарных комнат.

Всего в поликлинике №1 обслуживается более 30 тысяч жителей Балашихи.