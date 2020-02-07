РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 фев. Органы здравоохранения и специалисты Роспотребнадзора проводят регистрацию лиц, прибывших на территорию Подольска из Китайской Народной Республики (КНР), они подлежат ежедневному медицинскому наблюдению в течение 14 дней, заболевших нет, сообщается на сайте администрации горокруга.

Внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялась в администрации Подольска в пятницу. С докладом о мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Подольска и готовности медицинских организаций к приему больных выступил начальник Подольского территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Владимир Симчук.

«В настоящее время органами здравоохранения и специалистами Роспотребнадзора проводится регистрация лиц, прибывших на территорию Подольска из КНР. Все они подлежат ежедневному медицинскому наблюдению в течение 14 дней. При заболевании наблюдаемого с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию, проводится его госпитализация. Заболевших коронавирусной инфекцией на территории округа по состоянию на 7 февраля нет», – говорится в сообщении.

На территории Подольска в четырех лечебно-профилактических организациях имеются инфекционные отделения, в том числе в трех из них – специальные боксы. Так, во Львовской районной больнице предусмотрено два бокса на шесть коек, в Подольской детской городской больнице – четыре бокса на десять коек, в Климовской городской больнице №2 – боксы и полубоксы до 30 коек. Госпитализация больных с различными инфекционными заболеваниями предусмотрена и в Подольской городской клинической больнице.

По итогам заседания комиссии замглавы администрации по ЖКХ – первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владислав Лукьяненко дал поручения обеспечить подготовку медицинского персонала по вопросам клиники, диагностики и лечения больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, обеспечить наличие необходимого запаса медицинских масок, кожных антисептиков, лекарственных препаратов; принять меры по обеспечению дезинфекционного режима в местах массового скопления людей, а также проводить разъяснительную работу в подведомственны учреждениях о мерах специфической профилактики коронавируса и ряд других.

В китайском городе Ухань в декабре 2019 года произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия быстро распространилась по всей стране, а затем начали отмечать случаи заболевания и в других государствах мира. В настоящее время коронавирус зарегистрирован в 25 странах мира. На 6 февраля 2020 года от инфекции умерли 637 человек.