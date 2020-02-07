РИАМО (МЫТИЩИ) – 7 фев. В рамках мероприятия клуба «Активное долголетие» врач рассказала пенсионерам из Мытищ, как сохранить молодость, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК БИЦ ЦБ имени Дмитрия Кедрина.

«В пятницу в центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина в рамках встреч клуба «Активное долголетие» прошла встреча с заслуженным врачом РФ Ириной Ярошенко. Тема встречи: «Сохраняя молодость». Читатели с интересом слушали советы опытного врача, как заботиться о своем здоровье в современное время, сохранить подвижность суставов, сбалансировать сон и другие», – говорится в сообщении.

Губернаторская программа «Активное долголетие» стартовала в Подмосковье 10 июня 2019 года. «Активное долголетие» – это проект, который был создан с целью увеличения средней продолжительности жизни пенсионеров до 67 лет. Программа направлена на поддержание активного образа жизни у людей старшего поколения, улучшение их психоэмоционального состояния и укрепление здоровья.