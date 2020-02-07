РИАМО - 7 фев. Пранкер Kara.prank принес извинения Московскому метрополитену за ролик, снятый в поезде подземки и обыгрывающий тему эпидемии китайского коронавируса, сообщает Газета.ru.

Он пояснил, что в метро был проведен «социальный эксперимент». Пранкер хотел узнать, помогут ли пассажиры подземки человеку, который заразился коронавирусом.

«Сотрудники Московского метрополитена молодцы, они хотели вызвать скорую помощь. Потом мы им все объяснили, показали видео. Они, конечно, ругали, предупреждали, просили больше такого не снимать», – сказал Kara.prank.

Пранкер добавил, что у него в планах больше нет подобных съемок. А также он подчеркнул, что принесет извинения за видео еще раз, если в этом будет необходимость.

Ранее в Сети появился видеоролик, в котором люди в химзащите заходят в вагон метро и проводят по нему группу людей азиатской внешности. В столичном метрополитене заявили, что шутить на тему коронавируса неправильно, и что они написали заявление в полицию с просьбой найти и наказать пранкера.

В Китае в декабре прошлого года зафиксировали вспышку нового типа коронавируса - 2019-nCoV. Заболевание быстро распространилось по КНР, а затем начали выявлять зараженных и в других государствах мира, есть случаи и в России. Сейчас выявлено свыше 31 тысячи заразившихся, от данной инфекции умерли более 600 человек. Свыше 1,6 тысячи пациентов выздоровели.