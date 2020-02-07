РИАМО - 7 фев. В специальном выпуске продолжения сериала «Друзья» будут сниматься актеры Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Мэтт Леблан, сообщает Газета.ru.

«Каждый из актеров получит около 3-4 миллионов долларов за участие в съемках», – говорится в материале.

Новая серия будет длится всего час и ее покажут только подписчикам стримингового сервиса HBO Max.

Перри, который исполняет роль Чендлера, рассказал фанатам, что скоро они узнают интересные новости.

Сервис HBO Max будет запущен в мае 2020 года.

Сериал «Друзья» состоит из десяти сезонов, которые выходили с 1994 по 2004 год.

Кто ты из сериала «Друзья»? 9 вопросов | Пройден 483 раза Популярному комедийному сериалу 25 лет. Сможешь ли ты узнать себя в одном из его героев? Начать тест

Кто ты из сериала «Друзья»? (1/9) Тебя только что бросил любимый человек, на улице дождь, а в душе тоска, твои действия: Фото © Буду громко рыдать в подушку, а потом отправлюсь с подругой в кафе Возьму гитару и начну сочинять любовную балладу Разве меня кто-то бросил? Тут же отправлюсь на вечеринку и закручу роман с кем-нибудь еще Всегда знал, что лучший ответ на признание в любви - «Вот дерьмо» Напьюсь и начну жизнь заново

Кто ты из сериала «Друзья»? (2/9) К тебе внезапно нагрянули гости. О чем ты подумал, увидев их на пороге? Фото gifer.com © Они устроят мне беспорядок! О, мой ковер... Будем всю ночь танцевать и веселиться! Закажем вегетарианскую пиццу, потом я сыграю на гитаре. А вон тот мальчик симпатичный… Надо пригласить еще знакомых девчонок! Надеюсь, они со своими пончиками Я их не приглашал. Но, кажется, у меня еще остались две дешевых бутылки шампанского

Кто ты из сериала «Друзья»? (3/9) Твою девушку (парня) коллега пригласил на деловой обед. Твое отношение к ситуации. Фото © Не верю, что они просто друзья… А как же я? В последнее время он стал таким занудой, пусть идет Ему не нравится, как я готовлю? Интересно, они заказали пиццу или сэндвич? Кажется, сегодня кто-то сэкономит на ужине…

Кто ты из сериала «Друзья»? (4/9) Ты выиграл в лотерею крупную сумму денег. Как потратишь? Фото gifer.com © Положу на депозит Накуплю модных вещей Открою ресторан Поделюсь с бездомными или перечислю Гринпис Я не играю в лотерею Куплю дом и мне не придется искать работу

Кто ты из сериала «Друзья»? (5/9) С друзьями вы отправились на пикник. Какую роль ты отводишь там себе? Фото скриншот © Рассказываю какие-нибудь интересные факты, умничаю Отвечаю за закуски и контролирую процесс Ловлю кузнечиков Беззаботно пою песенки Наслаждаюсь солнцем Слоняюсь без дела, всем мешаю

Кто ты из сериала «Друзья»? (6/9) Как ты поведешь себя в конфликтной ситуации? Фото gifer.com © Буду отшучиваться До последнего буду стоять на своем, даже если не прав Придумаю невероятные аргументы в свою пользу Никогда ни с кем не ссорюсь Если нужно - могу приврать. А что такого? Я всегда права

Кто ты из сериала «Друзья»? (7/9) Тебе предлагают выпить стакан шоколадного молока: Фото скриншот © Нет, спасибо, мне уже 29 Мне нельзя, я на диете Только в стакане с розовой трубочкой И это все? Я – вегетарианка Можно два?

Кто ты из сериала «Друзья»? (8/9) Сколько братьев и сестер ты хотел бы иметь? Фото скриншот © Одного брата мне хватило Две сестры – это нормально У меня сестра-близнец и сводный брат – почему нет? Одной сестры достаточно Не представляю, как можно с кем-то ужиться Семь сестер – то, что надо

Кто ты из сериала «Друзья»? (9/9) Иногда мы все способны на безумства. А на что способен ты? Фото gifer.com © Напиться и выйти замуж в Лас-Вегасе, а еще набить тату в виде сердечка на бедре Стать суррогатной матерью и родить тройняшек сводному брату Съесть индейку за один присест Быть верным любимой девушке За год сбросить половину веса Получить докторскую степень и стать профессором в университете

Рэйчел Грин Романтичная, немного эгоцентричная особа, питаешь слабость к парням в униформе, модница и приятная во всех отношениях девушка. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Джоуи Триббиани Доверчивый, добрый, неунывающий, дружелюбный, жизнелюбивый, сексуальный и забавный итальянец. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Моника Геллер Добрая, заботливая, одержимая порядком девушка, во всем любишь быть первой и ненавидишь проигрывать. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Росс Геллер Заботливый отец, умный, ответственный и романтичный парень, немного импульсивный и «сексапильный ботан». Фото gifer.com © Поделиться результатом

Фиби Буффе Добродушная, но странноватая, взбалмошная и легкомысленная, любишь «Битлов», пиццу и щенков, а также умеешь печь овсяное печенье с изюмом и играешь на гитаре. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Чендлер Бинг Милый реалист со странным чувством юмора и нестандартным мышлением, умеющий признавать свои ошибки. Фото gifer.com © Поделиться результатом

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