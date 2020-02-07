РИАМО - 7 фев. В специальном выпуске продолжения сериала «Друзья» будут сниматься актеры Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Мэтт Леблан, сообщает Газета.ru.
«Каждый из актеров получит около 3-4 миллионов долларов за участие в съемках», – говорится в материале.
Новая серия будет длится всего час и ее покажут только подписчикам стримингового сервиса HBO Max.
Перри, который исполняет роль Чендлера, рассказал фанатам, что скоро они узнают интересные новости.
Сервис HBO Max будет запущен в мае 2020 года.
Сериал «Друзья» состоит из десяти сезонов, которые выходили с 1994 по 2004 год.
Кто ты из сериала «Друзья»?
9 вопросов | Пройден 483 раза
Популярному комедийному сериалу 25 лет. Сможешь ли ты узнать себя в одном из его героев?
Кто ты из сериала «Друзья»? (1/9)
Тебя только что бросил любимый человек, на улице дождь, а в душе тоска, твои действия:
Буду громко рыдать в подушку, а потом отправлюсь с подругой в кафе
Возьму гитару и начну сочинять любовную балладу
Разве меня кто-то бросил?
Тут же отправлюсь на вечеринку и закручу роман с кем-нибудь еще
Всегда знал, что лучший ответ на признание в любви - «Вот дерьмо»
Напьюсь и начну жизнь заново
Кто ты из сериала «Друзья»? (2/9)
К тебе внезапно нагрянули гости. О чем ты подумал, увидев их на пороге?
Они устроят мне беспорядок! О, мой ковер...
Будем всю ночь танцевать и веселиться!
Закажем вегетарианскую пиццу, потом я сыграю на гитаре. А вон тот мальчик симпатичный…
Надо пригласить еще знакомых девчонок!
Надеюсь, они со своими пончиками
Я их не приглашал. Но, кажется, у меня еще остались две дешевых бутылки шампанского
Кто ты из сериала «Друзья»? (3/9)
Твою девушку (парня) коллега пригласил на деловой обед. Твое отношение к ситуации.
Не верю, что они просто друзья…
В последнее время он стал таким занудой, пусть идет
Ему не нравится, как я готовлю?
Интересно, они заказали пиццу или сэндвич?
Кажется, сегодня кто-то сэкономит на ужине…
Кто ты из сериала «Друзья»? (4/9)
Ты выиграл в лотерею крупную сумму денег. Как потратишь?
Поделюсь с бездомными или перечислю Гринпис
Куплю дом и мне не придется искать работу
Кто ты из сериала «Друзья»? (5/9)
С друзьями вы отправились на пикник. Какую роль ты отводишь там себе?
Рассказываю какие-нибудь интересные факты, умничаю
Отвечаю за закуски и контролирую процесс
Слоняюсь без дела, всем мешаю
Кто ты из сериала «Друзья»? (6/9)
Как ты поведешь себя в конфликтной ситуации?
До последнего буду стоять на своем, даже если не прав
Придумаю невероятные аргументы в свою пользу
Никогда ни с кем не ссорюсь
Если нужно - могу приврать. А что такого?
Кто ты из сериала «Друзья»? (7/9)
Тебе предлагают выпить стакан шоколадного молока:
Только в стакане с розовой трубочкой
Кто ты из сериала «Друзья»? (8/9)
Сколько братьев и сестер ты хотел бы иметь?
Две сестры – это нормально
У меня сестра-близнец и сводный брат – почему нет?
Не представляю, как можно с кем-то ужиться
Семь сестер – то, что надо
Кто ты из сериала «Друзья»? (9/9)
Иногда мы все способны на безумства. А на что способен ты?
Напиться и выйти замуж в Лас-Вегасе, а еще набить тату в виде сердечка на бедре
Стать суррогатной матерью и родить тройняшек сводному брату
Съесть индейку за один присест
Быть верным любимой девушке
За год сбросить половину веса
Получить докторскую степень и стать профессором в университете
Рэйчел Грин
Романтичная, немного эгоцентричная особа, питаешь слабость к парням в униформе, модница и приятная во всех отношениях девушка.
Джоуи Триббиани
Доверчивый, добрый, неунывающий, дружелюбный, жизнелюбивый, сексуальный и забавный итальянец.
Моника Геллер
Добрая, заботливая, одержимая порядком девушка, во всем любишь быть первой и ненавидишь проигрывать.
Росс Геллер
Заботливый отец, умный, ответственный и романтичный парень, немного импульсивный и «сексапильный ботан».
Фиби Буффе
Добродушная, но странноватая, взбалмошная и легкомысленная, любишь «Битлов», пиццу и щенков, а также умеешь печь овсяное печенье с изюмом и играешь на гитаре.
Чендлер Бинг
Милый реалист со странным чувством юмора и нестандартным мышлением, умеющий признавать свои ошибки.
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