РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 фев. Популярную песню «Подмосковные вечера», исполненную на «космическом» инструменте - терменвоксе, услышат гости творческого фестиваля-конкурса в торговом парке «Отрада» в Красногорске 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы торгового парка.

В торговом парке «Отрада» 9 февраля пройдет второй отборочный тур многожанрового творческого фестиваля-конкурса. Ожидается выступление талантливых детей в возрасте от 6 до 17 лет – участников русских народных и современных хореографических коллективов и эстрадных вокалистов из Москвы и Подмосковья.

«Финалист проекта «Синяя птица» Владимир Иванов исполнит на электронном музыкальном инструменте терменвокс мелодию всеми любимой песни «Подмосковные вечера». Невероятное звучание без клавиш, струн и барабанных палочек и ощущение, будто музыка идет из воздуха, никого не оставят равнодушной к этому инструменту», – говорится в сообщении.

Гостями фестиваля в этот день также станут победительница телепроекта «Голос. Дети 6» Рената Таирова, а также Таисия Скоморохова, которой пророчат победу на «Голос. Дети 7».

«Во второй отборочный день фестиваля-конкурса «Отрада» можно будет почувствовать русский народный дух. Ведь в этот день будут выступать очень сильные коллективы, среди которых образцовый детский коллектив Московской области ансамбль народной песни и танца «Лебедушка», хореографический ансамбль «Веснушки», детский хореографический коллектив «АсСоль», народный ансамбль «Веселуха» и другие», – добавляется в материале.

Открытие фестиваля-конкурса 2 февраля посетили более 5 тысяч детей и взрослых. Впереди еще несколько отборочных дней: 9 и 16 февраля, 1, 15 и 22 марта. Начало в 14:00. Фестиваль завершится 29 марта гала-концертом.

Открытый многожанровый фестиваль проходит при поддержке администрации городского округа Красногорск в торговом парке «Отрада» на 7-м километре Пятницкого шоссе.