РИАМО – 7 фев. Специалисты Роскачества призвали ограничивать для детей время, которое они проводят за компьютером, и записывать ребенка в секции, чтобы уберечь его от компьютерной зависимости, сообщает Федеральное агентство новостей.

Если дети рано начинают играть на компьютере, то повышается шанс развития зависимости. Лучше, если маленькие дети будут играть во что-то развивающее.

«Агрессивные игры с ненормативной лексикой и жестокими сюжетами пробуждают в ребенке деструктивное поведение», — говорится в сообщении.

Если ребенок проводит за компьютером более двух часов в день, то повышается риск развития зависимости. Родителей призвали договариваться с ребенком о времени, которое он сможет провести за играми.

Кроме того, можно записать ребенка в секцию, чтобы у него оставалось меньше времени на компьютерные игры. Родителям и самим не стоит подавать дурной пример, проводя много времени с гаджетами.

Если эти рекомендации не помогают, то стоит обратиться к психологу.