РИАМО - 7 фев. В московском музее Пушкина 9 февраля в 19:00 начнется концерт, посвященный 100-летию со дня рождения итальянского режиссера Федерико Феллини, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда Бельканто.

Кинематограф ХХ столетия невозможно представить без Феллини. Тесная связь Федерико Феллини и Нино Рота – двух гениев, понимающих друг другу с полуслова, талантливого режиссера и композитора, подарила миру кинематографа настоящие шедевры. «Сладкая жизнь», «Ночи Кабирии», «Восемь с половиной» и другие работы, написанные композитором за время сотрудничества с Феллини.

«Композиции, перешагнувшие границы кинематографа и ставшие полноценной частью музыкальной культуры, будут звучать в этот вечер в память о вкладе Федерико Феллини в историю мировой цивилизации», – говорится в сообщении.

Концерт пройдет в рамках проекта «Шедевры мировой киномузыки» фонда Бельканто. Государственный музей А.С. Пушкина расположен по адресу: улица Пречистенка, дом 12/2.