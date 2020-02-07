РИАМО - 7 фев. За последние два месяца из-за угроз о минировании бригады научно-практического центра экстренной медицинской помощи совершили 389 выездов на объекты Москвы, сообщила в пятницу заместитель директора по медицинской части по вопросам ГО и МР НПЦ ЭМП Ирина Зарицкая.

«За декабрь-январь в нашем городе отмечен большой скачок угроз взрывов как объектов социальной, так и культурной инфраструктуры. Только наши бригады выезжали 389 раз», - сказала Зарицкая на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

По ее словам, структура департамента здравоохранения столицы является достаточно мобильной, чтобы быстро реагировать на любой всплеск напряженности, будь это террористическая или угроза коронавируса. Для этого разработана специальная инструкция о порядке взаимодействия между городскими ведомствами.

«Она (инструкция - ред.) позволяет в короткое время наладить информационное взаимодействие со всеми экстренными службами. И как можно быстрее реагировать на возможные чрезвычайные ситуации», - добавила Зарицкая.