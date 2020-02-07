РИАМО - 7 фев. В столице проработали проект реконструкции Каланчевского путепровода, ему планируют вернуть исторический облик, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что при развитии Московских центральных диаметров важным этапом является соединение железнодорожной инфраструктуры Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского вокзалов на Каланчевском путепроводе.

«Мы консультировались с коллегами из «Архнадзора» и департамента культурного наследия и решили, что реконструкция не только должна решать практическую транспортную задачу, но и давать дань уважения великому автору. В проекте мы предлагаем вернуться к первоначальным эскизам Щусева и сделать высокие изогнутые металлические формы», - сказал Кузнецов.

По его словам, с технической точки зрения конструкция Каланчевского путепровода даже станет более прочной и больше подойдет для того, чтобы выдержать увеличившуюся нагрузку.

Реконструкция будет проведена на 370 метрах объекта, а после всех работ длину путепровода увеличат до 386 метров.

Как уточнил главный архитектор города, на каждом участке будет сделано по три арочных пролетных строения. Опоры арок будут толщиной 1,5-4,5 метра, их сделают из монолитного железобетона, а сверху облицуют гранитом.