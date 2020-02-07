РИАМО (МЫТИЩИ) – 7 фев. Центр занятости населения городского округа Мытищи в минувшем году провел 13 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Мытищинским центром проведена профессиональная ориентация 1670 человек, проведена социальная адаптация 132 безработных граждан, оказана психологическая поддержка 135 гражданам. Трудоустроено на временные работы 886 подростков. Также центр провел 13 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняло участие 142 работодателя, представившие 3604 вакансии для 3470 соискателей», – говорится в сообщении.

В рамках реализации программы «Предпринимательство Подмосковья» подпрограммы «Содействие занятости населения городского округа Мытищи» оказано 6229 государственных услуг.

Трудоустроено на временные работы три выпускника в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, по профессиям маляр, медицинская сестра. На общественные работы трудоустроены 83 безработных гражданина, на временные работы – 27 человек, испытывающих трудности в поиске работы, а именно инвалиды, многодетные родители, освобожденные из мест лишения свободы.

«В рамках национального проекта «Демография» направлено на переобучение и повышение квалификации 15 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 3-х лет. Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лица в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста – 204 человека», – отмечается в сообщении.

В течение года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2958 человек, из них трудоустроено 2047. В рейтинге «Доля трудоустроенных граждан к числу обратившихся» по Московской области Мытищинский центр занятости населения вошел в 10 лучших центров (из 50 центров).

За 12 месяцев 2019 года в центр занятости обратилось 72 инвалида, трудоустроено 38. Признаны безработными в отчетном периоде 1361 человека. Средняя продолжительность безработицы – 5,5 месяца. Среднее предоставляемое пособие – 6188 рублей 77 копеек.