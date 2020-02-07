РИАМО - 7 фев. Российская телеведущая Елена Ханга дала комментарий на совет врача Евгения Кульгавчука по поводу нормы секса в неделю, по ее мнению, стоит вступать в интимную близость в любое время, когда захочется, сообщает Nation News.

Ранее Кульгавчук порекомендовал заниматься сексом два-три раза в неделю для поддержания хорошего здоровья. Он отметил, что если не соблюдать эту норму, то можно столкнуться с проблемами, которые приведут к сбою в организме.

«Нравится, вперед и с песней», - прокомментировала это заявление Ханга.

Ведущая добавила, что не знает, сколько раз должен быть секс в неделю. По ее мнению, это должно происходить тогда, когда захочется. Она отметила, что интимные отношения не требуют методички.

В стороне не осталась и писательница Мария Аратова, которая также отметила, что большую роль в количестве интимной близости играет географическое положение, ведь там, где много солнца, можно заниматься сексом хоть целыми днями, важно учитывать возраст и индивидуальные потребности.

Также она уточнила, что чем больше близости в жизни, тем лучше.