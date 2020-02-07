РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. В Толбинской школе подмосковного Подольска на уроке физкультуры умер ученик девятого класса, причину смерти установит экспертиза, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В городском округе Подольск 7 февраля на уроке физкультуры в Толбинской школе умер ученик девятого класса. По предварительным данным, 15-летний школьник во время занятий резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Незамедлительно была вызвана скорая помощь, до приезда которой учителями была оказана первая помощь. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Причину смерти установит экспертиза», - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку: идет осмотр места происшествия, изучаются видеозапись урока, медицинская карта ученика, опрашиваются учителя и одноклассники подростка.