РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 фев. Примерно 2,4 тысячи погонных метров пешеходного ограждения установили в городском округе Мытищи в минувшем году, следует из презентации, составленной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения на территории округа.

Как следует из данных, в 2019 году установлено 2 398 погонных метров пешеходного ограждения перильного типа. Выполнены работы по устройству 35 объектов и ремонту 18 объектов искусственных неровностей. Также отремонтировали семь светофоров. Шесть пешеходных переходов округа оборудовали консолями и светофорами Т7 с дублирующими знаками «Пешеходный переход». Завершили работы по строительству трех заездных карманов по улице 2-я Институтская, один карман - Новомытищинский проспект, дом №35 (остановка «Детский сад «Сказка»).

Также завершились мероприятия по обустройству пешеходного перехода между домом №19, корпус 1 и домом №21, корпус 1 по Олимпийскому проспекту и регулируемого пешеходного перехода по Шараповскому проезду около владения 2. Дополнительным освещением оборудованы 18 пешеходных переходов. Нанесена горизонтальная дорожная разметка, дублирующая дорожные знаки на проезжей части около 23 детских школьных и дошкольных образовательных учреждений округа.